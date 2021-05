Francisco J. Marques lembra Paulo Gonçalves: «Saiu de fininho e não lhe tiraram a licença...»

O ataque de uma claque do Benfica à Torcida Verde, do Sporting, foi o ponto de partida para Francisco J. Marques abordar aquilo que considera ser uma "incompreensível diferença de tratamento entre o FC Porto e os outros clubes".





"Houve um confronto entre claques, que causou feridos. Foi uma situação grave, onde até se falou numa tentativa de atropelamento, remetendo para a morte de Piccini em 2017. Foi de extrema gravidade e passou mais ou menos em claro pelos media portugueses. Que os adeptos tenham noção da constante e permanente perseguição ao FC Porto. Intenção é ferir Pinto da Costa e o próprio clube. Há um sem número de situações muito graves com outros clubes, que também incluem ataques a jornalistas. Isto chega a um ponto que é inaceitável e o FC Porto não pode ficar de braços cruzados", considerou Francisco J. Marques, ao Porto Canal, comparando depois a atuação da Federação Portuguesa de Futebol no caso que envolveu Pedro Pinho e os vários casos onde o interveniente principal foi Paulo Gonçalves."Sabe-se que Pedro Pinho é adepto do FC Porto e já lhe retiraram licença de empresário. E o caso do Paulo Gonçalves, porque é que a FPF não fez nada? Já depois de sair de fininho do Benfica, estamos a falar de uma pessoa que vai ser julgada por corrupção, mas isso não impediu que lhe fosse atribuída a licença e tem tido influência em várias transferências de jogadores. A FPF não tem problemas em atestar a idoneidade dessa pessoa. Mas do Pedro Pinho já tem. Há sempre dois pesos e duas medidas. Única regra do futebol português é desrespeitar o FC Porto. Quer-se hiperbolizar o que se passou em Moreira de Cónegos e tem-se tentado colar ao episódio o FC Porto e o seu presidente", atirou o diretor de comunicação dos dragões.