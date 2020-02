Francisco J. Marques: «Reação do Benfica é uma manifestação de pouca confiança no seu treinador»

Francisco J. Marques deixou vários reparos ao Benfica e às queixas relativas ao clássico. Numa intervenção no programa Universo Porto da Bancada, o diretor de comunicação do FC Porto apontou que as águias estão preocupadas porque não têm "confiança nos seus jogadores" e, por essa razão, já "perceberam que há sinal para alarme".





O dirigente azul e branco foi mais longe e considerou que "se não tiver o amparo da primeira volta, o Benfica vem por aí abaixo". "Esta reação é uma manifestação de muito pouca confiança no seu treinador. Uma equipa que chega ao jogo com o segundo, com sete de avanço, e que depois mantém boa vantagem, mas entra em paranoia, cria uma narrativa falsa e mentirosa de que foi prejudicada... Porquê? Porque não confia no seu treinador. Se tivesse confiança pensava que tinha 4 pontos, que vinha de 17 vitórias seguidas, que tinha perdido este jogo, mas que não havia razão para alarme. Só que sabem que há razão para alarme. Se não tiverem o amparo da 1.ª volta vêm por aí abaixo e o FC Porto terá uma palavra a dizer", referiu Francisco J. Marques, antes de prosseguir com as críticas."Nós estamos a ter um rendimento igual aos anos anteriores. O Benfica está a ter um desempenho extraordinário pelas razões que nós sabemos. Tentar retirar mérito à vitória do FC Porto e dizer que foi à custa de erros da arbitragem é criar a narrativa para permitir repetir-se a reta final da época passada, com arbitragens dantescas. É isso que quer o Benfica. Quer reeditar a historia de Fábio veríssimo. O Benfica é excecional, mas quando joga contra o FC Porto e nas competições europeias deixa de o ser e reduz-se à sua insignificância. Estas narrativas falsas são para criar pressão e repetir o que fizeram no ano passado, falseando a verdade desportiva. Oxalá não sejam bem sucedidos desta vez", apontou.