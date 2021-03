Francisco J. Marques reage ao relatório do Departamento de Estado dos EUA que menciona Vieira

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, partilhou esta quarta-feira uns excertos de um relatório sobre práticas dos direitos humanos relativo a Portugal do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA).

Em publicação na sua página oficial do 'Twitter', o responsável pela comunicação portista destacou o parágrafo que realça a acusação de Rui Rangel, antigo juiz do Tribunal de Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal de Relação de Lisboa e de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na 'Operação Lex'.





"Foi esta manhã publicado o relatório sobre práticas de direitos humanos relativo a Portugal do Departamento de Estado dos EUA. Só para o caso de escapar aos media e sem a certeza se isto pode ser considerado parte da internacionalização da marca, cá fica uma pequena truncagem", escreveu Francisco J. Marques.

Em causa estavam as acusações por práticas de corrupção passiva e ativa, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, abuso de função, falsificação de documentos, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.