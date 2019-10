Francisco J. Marques: «Recondução de João Paulo Rebelo é uma vitória do Benfica»

Entre outros temas da atualidade que abordou no programa ‘Universo Porto da Bancada’, no Porto Canal, Francisco J. Marques comentou a continuidade de João Paulo Rebelo como secretário de Estado da Juventude e Desporto, considerando que se tratou de um êxito do Benfica.

"A recondução de João Paulo Rebelo é uma vitória do Benfica, que continua muito bem representado no novo Governo, garante a continuidade de um secretário de Estado que não trouxe nada ao desporto, mas trouxe ao Benfica. O Benfica continua a jogar na Luz sem cumprir interdições. João Paulo Rebelo teve uma série de trapalhadas, quase todas com o Benfica lá metido. Gosta de passar a informação de que não é benfiquista, mas a prática dele foi interceder a favor do Benfica de uma forma inaceitável no caso da interdição. Não é uma boa notícia para o desporto", revelou o diretor de comunicação do FC Porto, referindo ainda que a forma como o processo ‘Jogo Duplo’ foi conduzido deveria ser um exemplo para outros casos.