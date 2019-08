Francisco J. Marques recorda problemas na última visita à Luz e deixa apelo às autoridades

Os dias seguintes à última visita do FC Porto ao Estádio da Luz, a 7 de outubro passado, ficaram marcados por queixas de adeptas dos dragões que ficaram desagradadas com o que consideraram ser uma revista abusiva à entrada para o setor visitante.





Uma situação que, à altura, mereceu repúdio de Francisco J. Marques, diretor de comunicação azul e branco, e que o próprio fez questão de resgatar esta terça-feira, em vésperas de nova visita ao reduto encarnado. Em declarações no programa Universo Porto - da Bancada, o dirigente portista deixou um apelo às autoridades para este jogo, pedindo proteção aos adeptos para que não se repitam os mesmos "problemas"."Que tudo corra bem, que não se repitam os problemas do ano passado, que nalguns casos configuravam agressão sexual. Houve queixas de adeptas que seguiram o seu decurso e das quais não há noticias há alguns meses. Acima de tudo, que os adeptos consigam ver o jogo desde inicio e que saiam de lá felizes. E que o comportamento dos adeptos esteja ao nível do FC Porto, que não sejamos nós, como não temos sido, a ser origem de problemas. Gostava de aproveitar para recordar que, no nosso estádio, não há histórico de problemas com os nossos adeptos ou com adeptos adversários. De vez em quando uma ou outra coisa de menor importância, mas não há histórico de acontecimentos graves. Na Luz não é assim e com os adeptos do FC Porto tem havido problemas. E muitas vezes tem origem nestas pequenas coisas: de fazer com que entrem tarde, etc. Sábado vai estar um calor intenso e convém salvaguardar a saúde dos adeptos, fazer com que entrem cedo. Esse é o nosso apelo. Não temos dúvidas de que os adeptos vão saber comportar-se, mas oxalá as autoridades saibam protegê-los", referiu Francisco J. Marques.