Francisco J. Marques: «Relvado do Jamor vai estar um brinquinho quando lá for o Benfica»

Francisco J. Marques estranhou a vistoria da Liga ao relvado do Estádio do Jamor nesta altura. O diretor de comunicação do FC Porto criticou o facto de os dragões terem jogado, na semana passada, num terreno em condições pouco aconselháveis para a prática do futebol, frente ao Belenenses SAD, e acusou de estar a ser preparado um tapete em pleno para receber o Benfica.





"O relvado do Jamor nas últimas semanas teve jogos do Belenenses SAD, de raguebi e dos Sub-23 do Estoril, antes de receber o FC Porto, mas vai estar um brinquinho quando lá for o Benfica. É obrigação da Liga é tratar todos os clubes por igual, isto é de propósito, é manter os clubes presos para os poder controlar, mas a nós ninguém nos sufoca, é uma vergonha fazer jogos de raguebi naquele relvado, para agora ir lá o clube querido. A desfaçatez continua, é uma pouca vergonha, esta vistoria cirúrgica e oportuna serviu para termos um relvado viçoso quando lá for o Benfica, e um relvado degradado quando lá foi o FC Porto, porque os senhores do IPDJ querem tornar o relvado degradado. É uma atitude nojenta e de impunidade. Para o ano fazem a mesma coisa, fazem de propósito, mas um dia estas situações têm de acabar", referiu o responsável portista, no Porto Canal.