Francisco J. Marques responde a Benfica: «Crime organizado é corromper funcionários judiciais para entrar no Citius»

Francisco J. Marques já respondeu ao Benfica esta quarta-feira a propósito das acusações que lhe são apontadas na News Benfica e que fala em "crime organizado" "Crime organizado é corromper funcionários judiciais para entrar no Citius. O resto é areia para os olhos dos adeptos menos esclarecidos", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.Recorde-se que o Benfica reagiu hoje à notícia que dava conta que um dos escritórios de advogados que trabalha para os encarnados foi vítima do crime de violação e divulgação de correspondênci a. Na News Benfica, o clube da Luz diz tratar-se de "estrutura criminosa altamente organizada, profissional e acaba com todas as dúvidas sobre a origem e quem está por trás do roubo dos nossos emails, eliminando em definitivo a tese de que tal roubo poderia resultar de uma fuga interna", apontando novamente o dedo a Francisco J. Marques.