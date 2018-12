Francisco J. Marques responde a Benfica: «Rui Vitória é mais um precário no mercado de trabalho»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu esta terça-feira às palavras do Benfica sobre o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina a Sérgio Conceição.





"É normal que o Rui Vitória sofra castigo efetivo e Sérgio Conceição não, pela simples razão que no FC Porto adoramos o nosso treinador e no Benfica querem despedir o deles, que agora é mais um precário no mercado de trabalho. Na perspetiva do vieirismo, um castigo até dá jeito", escreveu no Twitter.

O Benfica contestou o castigo aplicado a Sérgio Conceição pela expulsão no Estádio do Bessa, no jogo do último domingo, e fala em "dualidade de critérios", lembrando outras situações semelhantes com Rui Vitória que acabaram por ser julgadas com mão mais pesada. "Rui Vitória, após expulsão com o Moreirense, levou 15 dias de castigo por reincidência de épocas anteriores. Sérgio Conceição, à terceira expulsão só nesta época e 15 expulsões nos últimos anos, leva apenas uma multa de 765 €, existindo um apagão total sobre reincidências", afirmou fonte oficial dos encarnados.



"Campeonato sujo com total dualidade de critérios dentro e fora de campo num regresso a um passado de triste memória. É o descrédito total", finalizou a mesma fonte.



O Benfica, recorde-se, vai avançar com uma exposição à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol sobre uma série de erros de arbitragem que consideram ter sido cometidos nos encontros do FC Porto no campeonato.



Conceição no banco, Luís Gonçalves fora



Sérgio Conceição vai estar no banco de suplentes da receção do FC Porto ao Portimonense, de sexta-feira. O técnico, expulso nos últimos minutos do dérbi da Invicta, de domingo, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma multa de 765 euros, que precisa o que o treinador dos azuis e brancos gritou repetidamente quando festejou o golo de Hernâni de forma efusiva com os punhos cerrados.



Luís Gonçalves recebeu ordem de saída do banco na mesma partida por ter dito repetidamente: "Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha": foi multado igualmente em 765 euros e cumprirá um período de suspensão durante 16 dias.