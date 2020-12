Francisco J. Marques responde a Fernandinho: «Absoluta falta de noção»

Francisco J. Marques reagiu às declarações de Fernandinho, que no final do jogo desta noite com o FC Porto disse que a equipa portuguesa tem "um estilo único de jogar, a pressionar o árbitro". O diretor de comunicação dos dragões diz que o jogador brasileiro do Manchester City teve "falta de noção" e considera que "devia ter sido expulso".





A absoluta falta de noção de Fernandinho, que devia ter sido expulso por agressão e depois por acumulação de amarelos. Isto para não falar do penálti tão evidente sobre Otávio. Parabéns a todos por mais um apuramento na mais difícil competição de clubes do mundo pic.twitter.com/WjEr5v35O9 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 1, 2020

