Francisco J. Marques mostra imagens do banco do Tondela: «Falta saber se Pako foi só ridículo ou está a prestar serviço externo»

Sobe de tom a polémica entre FC Porto e Tondela. Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, respondeu aos comentários feitos por Pako Ayestarán na antevisão ao duelo de domingo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Tondela criticou, esta sexta-feira, a atitude do banco dos azuis e brancos no último jogo entre as duas formações para o campeonato, afirmando: "Parecia que eles é que estavam a arbitrar".





E aqui estão imagens a demonstrar o banco do FC Porto a arbitrar desde a linha lateral e às vezes até dentro do campo. Falta saber se Pako Ayestarán foi só ridículo, ou se está a prestar serviço externo... pic.twitter.com/YLxs5KbN3C — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 11, 2020

Horas depois, Francisco J. Marques recorreu à sua página do 'Twitter' para responder ao técnico tondelense. "E aqui estão imagens a demonstrar o banco do FC Porto a arbitrar desde a linha lateral e às vezes até dentro do campo. Falta saber se Pako Ayestarán foi só ridículo, ou se está a prestar serviço externo...", escreveu.