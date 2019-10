Francisco J. Marques responde a Proença e recorda penálti de Cardozo no Benfica-FC Porto de 2012

Aqui ficam os dois lances, pela ordem cronológica, para que todos possam constatar que, ao contrário da propaganda, não houve só um erro, mas sim dois. Com o resultado em 2-2 e na sequência de um canto, Cardozo joga a bola com os dois braços, numa grande penalidade clara pic.twitter.com/axG6gmRukb — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 22, 2019

Seis minutos mais tarde Maicon marca de forma irregular, no segundo erro grave, um para cada lado. A propaganda ainda fala apenas e só neste lance e propositadamente esquece o outro, como esquece o facto do mesmo Pedro Proença ter sido barbaramente agredido no Colombo pic.twitter.com/FIqLtImNzB — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 22, 2019

Francisco J. Marques recordou um penálti de Oscar Cardozo no Benfica-FC Porto de 2011/12, na sequência das declarações de Pedro Proença . O presidente da Liga, que apitou esse clássico, admitiu esta terça-feira que "se tivesse VAR não tinha cometido o erro" de validar o golo de Maicon, que valeu a vitória aos dragões por 3-2 no Estádio da Luz. Algo que motivou a resposta do diretor de comunicação do FC Porto."Pedro Proença diz e muito bem que se na altura tivesse o apoio do VAR não teria validado o golo de Maicon. Pena que não tenha esclarecido os adeptos do futebol se também mudaria de opinião se o VAR o tivesse ajudado a ver o penálti de Cardozo, cometido minutos antes", afirmou J. Marques no Twitter.O diretor de comunicação publicou depois as imagens dos lances em questão, sublinhando: "Ao contrário da propaganda, não houve só um erro, mas sim dois. Com o resultado em 2-2 e na sequência de um canto, Cardozo joga a bola com os dois braços, numa grande penalidade clara. Seis minutos mais tarde Maicon marca de forma irregular, no segundo erro grave, um para cada lado. A propaganda ainda fala apenas e só neste lance e propositadamente esquece o outro, como esquece o facto do mesmo Pedro Proença ter sido barbaramente agredido no Colombo."