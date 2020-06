Francisco J. Marques responde ao Benfica: «Hoje enganaram-se»

Depois do ataque do Benfica, a resposta de Francisco J. Marques. O diretor de comunicação do FC Porto publicou no Twitter o recorte de uma notícia de agosto de 2001, do semanário 'Independente' que dava conta de que Luís Filipe Vieira havia sido condenado por roubar camião.





#slbenfica hoje enganaram-se na vossa newsletter. O presidente condenado não foi o do FC Porto, foi o do Benfica. Luís Filipe Vieira é que foi condenado por roubar um camião. Não sou eu que o digo, é o Pedro Guerra que o escreveu e nunca foi desmentido. Não têm de agradecer pic.twitter.com/XN3ZUbnucK — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 10, 2020

