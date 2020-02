Francisco J. Marques responde ao Benfica: «São mesmo ridículos...»

Francisco J. Marques já respondeu ao segundo comunicado emitido pelo Benfica este domingo, num 'tweet' no qual alude ao facto de o clube da Luz não vencer nenhuma prova internacional há 58 anos. Na mesma publicação, o diretor de comunicação portista recorda as eliminatórias de Liga Europa jogadas com o Sp. Braga e acusa os dirigentes benfiquistas de serem "ridículos".





Não é por nada, mas estes com árbitros estrangeiros não ganham nada há 58 anos. E quando podiam tirar as dúvidas e defrontar-nos com árbitro estrangeiro acabaram eliminamos pelo Braga, a quem goleiam sempre. Esses dois jogos tiveram árbitros estrangeiros. São mesmo ridículos pic.twitter.com/WJpvZMiPdG — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 9, 2020

