Francisco J. Marques: «SAD do Benfica está acusada de demasiados crimes»

Francisco J. Marques voltou a atacar o rival Benfica no programa Universo Porto - da Bancada, no Porto Canal, esta terça-feira, onde abordou o caso E-Toupeira, pelo qual, segundo o diretor de comunicação azul e branco, a SAD encarnada está acusada "de demasiados crimes"."Na segunda-feira teremos o debate instrutório e 2 ou 3 semanas depois saberemos quem vai a julgamento. Neste caso, a SAD do Benfica está acusada de 30 crimes. São demasiados para fingir que nada disto aconteceu", começou por dizer, visando, de seguida, Paulo Gonçalves."Quando o Paulo Gonçalves assume em conversa com o Luís Filipe Vieira que é o príncipe das borlas, rejeitando o título de rei que o presidente sugere, mas sempre no máximo interesse do Benfica, resume de forma inatacável a sua responsabilidade, a de Luís Filipe Vieira e a da Benfica SAD em tudo isto. O Paulo Gonçalves enquanto diretor jurídico da Benfica SAD entregava bilhetes, convites e camisolas na defesa do interesse do Benfica. Isto funciona como uma confissão quase absoluta de que aqueles alegados crimes foram cometidos por alguém que estava a agir pelo Benfica", acrescentou."Vamos imaginar por absurdo que nenhum desses senhores é levado a julgamento. Mesmo que isso acontecesse, alguma coisa evitava o facto de todo o país saber que estes senhores arquitetaram um esquema para obterem info para a qual não têm acesso para seu benefício?", questionou ainda o dirigente dos dragões.