Francisco J. Marques: «Se não acontecessem coisas estranhas, número de vitórias era maior»

Francisco J. Marques aproveitou o seu espaço de opinião no programa ‘Universo Porto da Bancada’, no Porto Canal, para destacar a superioridade dos dragões nas deslocações ao novo Estádio da Luz, com o último episódio a ter acontecido no último sábado, com a vitória do FC Porto por 2-0. O diretor de comunicação do FC Porto lembrou ainda que "se não fossem episódios estranhos na Luz", a supremacia "poderia ser maior".





"Sete vitórias do FCPorto contra quatro do Benfica para o campeonato. Isto num período de 17 épocas em que aconteceram muitas coisas, se não acontecessem essas coisas estranhas, se calhar o número de vitórias era superior. Lembro-me da emboscada do túnel, do diabo de Gaia, a agressão ao Acácio Valentim antes de um jogo, quando este era team manager do FC Porto. É normal haver episódios estranhos na Luz e mesmo assim o FC Porto tem essa vantagem. Estou certo de que se não fossem esses incidentes, poderia ser maior", revelou o diretor de comunicação do FC Porto.