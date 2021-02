Francisco J. Marques: «Se não houvesse pandemia, Luciano Gonçalves estaria a caminho da Luz»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, respondeu ao comunicado da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que repudiou as declarações de Sérgio Conceição após o jogo Belenenses-FC Porto e saiu em defesa do árbitro Fábio Veríssimo, para dirigir duras acusações ao seu presidente Luciano Gonçalves.





"O comunicado da APAF é consequência dos jogos à porta fechada. Se não houvesse pandemia, provavelmente à hora a que o escreveu Luciano Gonçalves estaria a caminho do Estádio da Luz, depois de ter pedido mais uma remessa de bilhetes. Luciano Gonçalves e a APAF deviam preocupar-se em contribuir para a melhoria do futebol português, mas para eles a única coisa que conta é tentar impedir que se diga que o rei vai nu. O corporativismo, terrível herança do salazarismo, é dos aspetos mais tristes da sociedade portuguesa e para a APAF os seus associados fazem tudo bem e os outros tudo mal, mas a verdade é que os adeptos veem uma sucessão de erros difíceis de compreender", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.