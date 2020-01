Francisco J. Marques: «Sempre que o Benfica joga fora há qualquer coisa...»

A vitória do Benfica em Guimarães ficou marcada por um lance polémico a envolver Rúben Dias e Davidson, que deixou os homens da casa a pedir penálti sobre o extremo brasileiro. Ora, já esta terça-feira, Francisco J. Marques deixou reparos a esse caso, lamentando que, "sempre que o Benfica joga fora", haja "sempre alguma coisa".





"Infelizmente, sempre que o Benfica joga fora há qualquer coisa nos jogos que contribui para que o Benfica adicione mais 3 pontos. Desde que o Bruno Lage é treinador, ganhou todos os jogos fora de casa. Em Guimarães há este lance polémico. Parece-me muito evidente que o jogador do Benfica nunca toca na bola ou está próximo de o fazer. Aquele bailado que ele faz é para impedir o adversário de jogar a bola. E esse sim toca na bola e está em condições de a jogar", apontou."Há uma intoxicação do país. E isto faz com que do Benfica não se possa dizer nada. Há um golo ilegal no Bessa e houve uma campanha para dizer que não. Ao Benfica tudo é permitido e aos outros não é nada. O que aconteceu em Guimarães, na minha opinião, foi ficar um penálti por marcar. O surpreendente é o VAR não ter atuado. Tinha obrigação de ver. De vez em quando há justificações para certas decisões. Mas quando toca ao Benfica, jamais. Sempre que há saídas do Benfica há estes problemas. Já no jogo com o Santa Clara houve o mesmo problema com um golo do Benfica. Assim, de facto, é mais difícil ao FC Porto poder atingir o primeiro lugar. Só nos resta continuar a denunciar estes comportamentos", referiu.