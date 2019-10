Francisco J. Marques: «Sérgio Conceição continua a ter noites tranquilas»

Francisco J. Marques comentou a notícia do Correio da Manhã que deu conta da entrada do hacker Rui Pinto na caixa de correio eletrónica de Sérgio Conceição, pouco tempo depois de o técnico ter assumido o comando da equipa do FC Porto. O diretor de comunicação dos dragões referiu que essa situação não tira o sono ao treinador.





"Se houve alguma invasão da caixa de correio de Sérgio Conceição, não encontraram nenhum crime, nada que possa atentar à verdade desportiva, algum dinheiro que surge não se sabe bem de onde... não há nada disso. Sérgio Conceição continua a ter noites tranquilas, ao contrário do que aconteceu noutros sítios e que veio permitir a descoberta de vários crimes. Este caso da eventual entrada nas caixas de correio de pessoas do FC Porto, mais concretamente na de Sérgio Conceição, não altera em nada a forma como olhamos para estas coisas", apontou Francisco J. Marques, aproveitando para voltar a lembrar a implicação do Benfica no caso dos emails.