Francisco J. Marques: «Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia»

Este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja, ontem no Jamor. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 9, 2019

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, utilizou a rede social Twitter para garantir que Sérgio Conceição "não foi identificado pela polícia" no Estádio do Jamor. Isto a propósito do desentendimento entre Conceição e Pedro Ribeiro , o treinador do Belenenses SAD, ao intervalo do jogo deste domingo."Este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja, ontem no Jamor", escreveu Francisco J. Marques.Como Record deu conta, Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro alimentaram um ‘bate-boca’ já depois do apito do árbitro para o intervalo, aquando da saída de ambos. O treinador do Belenenses SAD começou por dirigir-se a João Pinheiro, dando ideia de que se estava a queixar de alguma situação que ocorreu na 1ª parte. Foi aqui que entrou Sérgio Conceição, que se apercebeu da situação e meteu-se na conversa.