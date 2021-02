Francisco J. Marques: «Tem havido uma sucessão de erros em prejuízo do FC Porto»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou as arbitragens nos jogos dos dragões, colocando especial foco no encontro frente ao Sp. Braga, onde, no seu entender, Corona foi injustamente expulso, enquanto Raúl Silva e David Carmo beneficiaram do critério largo de Artur Soares Dias.





"Tem havido uma sucessão de erros em prejuízo do FC Porto e a questão mais importante é a questão disciplinar. O problema está nos lances em que o VAR não pode intervir. Em Braga, o jogo começou com entrada muito dura do Raúl Silva e aos 4 minutos o Corona viu um amarelo por ser pisado por esse mesmo Raúl Silva. Com rigor, aos 4 minutos o Raúl Silva estava expulso, como é possível Soares Dias mostrar cartão amarelo a Corona poder sofrer um pisão? É um erro grave. O segundo cartão amarelo ao Corona não colocamos em causa, errado é o primeiro. O jogador David Carmo cometeu uma série de faltas, quase todas merecedoras de cartão amarelo, só levou cartão amarelo num pisão igual ao do Raúl Silva. David Carmo foi mais duro e agressivo do que Corona e quem foi expulso? O Corona. Isso teve influência na verdade desportiva. Como é possível essa dualidade de critérios de um árbitro experiente, é muito penalizador que um dos jogadores mais criativos do campeonato seja tratado desta forma sistematicamente, já foi assim com o Benfica, Belenenses SAD e agora em Braga. Querem transformar o Corona num saco de pancada e quem foi expulso foi o Corona, por ter feito uma falta para amarelo, porque o outro amarelo deveria ter sido para o Raúl Silva. Há uma atitude de benevolência para com os adversários do FC Porto. O Benfica fartou-se de dar porrada e quem foi expulso foi o Taremi. No Restelo foi igual, esta arbitragem de Soares Dias seguiu o mesmo padrão, e este ultrapassa as regras do jogo", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal.