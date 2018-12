Francisco J. Marques: «Vamos travar sempre uma luta pela verdade desportiva»

"O afastamento do Paulo Gonçalves só se dá depois da acusação. Quando se sabe que Paulo Gonçalves é detido para ser ouvido pelo juíz, que lhe fixou como medida de coação termo de identidade e residência, o Benfica fez um grande elogio, reafirmando a confiança que tinha. O que foi público foi que o Paulo Gonçalves pediu muito para sair porque o Benfica confiou sempre muito nele. Se lhe faz aqueles elogios todos, aparentemente até sabia. Embora a senhora juíza Ana Peres não tenha achado isso", frisou.







Francisco J. Marques comentou, esta sexta-feira, os novos desenvolvimentos do caso E-Toupeira, segundo os quais apenas Paulo Gonçalves e José Augusto Silva seguirão para julgamento, acusados de corrupção. Em contrapartida, quer a SAD do Benfica, quer Júlio Loureiro foram ilibados pela Juíza de Instrução Criminal Ana Peres dos crimes de que estavam indiciado, uma decisão que o Diretor de Comunicação do FC Porto considerou "conservadora"."Todas estas coisas aconteceram mesmo. Houve 203 acessos de consulta ao caso dos e-mails. Isto em si mesmo mostra a preocupação que o próprio Paulo Gonçalves e o Benfica tinham com a forma como estava a correr o processo. A senhora juíza foi bastante conservadora, mas, mesmo com essa atitude conservadora, conseguiu chegar à conclusão que o Paulo Gonçalves e o José Augusto Silva deviam ser julgados por corrupção. O ponto de partida de tudo isto foi quando se começou a perceber a extensão que o Benfica tinha montado em seu próprio benefício", começou por dizer, relembrando, de seguida, que há ainda muitos outros casos em aberto."Este caso E-Toupeira só surge por causa de todos os outros. Se não nunca tinha sido descoberto que o Benfica tinha possibilidade de aceder a processos em seu benefício. O ponto de chegada não sabemos, mas parece-me evidente que falta muito caminho. Há muitas investigações em curso. O caso dos e-mails por tudo o que se percebe que aquilo é. O caso dos jogos combinados. O célebre branqueamento de dinheiro daquelas empresas informáticas. Portanto, há um sem número de coisas e essas investigações um dia vão conhecer um final. Temos aqui um longo caminho e esses casos são os casos que a nós nos preocupam mais porque têm que ver com um domínio irregular que se procurou ter do desporto em Portugal. Isto é uma luta pela verdade desportiva e essa nós vamos travá-la sempre", apontou, antes de se debruçar sobre a atuação dos encarnados em torno do ex-assessor jurídico.