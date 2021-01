Francisco J. Marques volta a atacar Sporting: «Há testes que detetem mentirosos?»

Continua a troca de palavras entre responsáveis de FC Porto e Sporting. Primeiro, com Francisco J. Marques a acusar os leões de terem a "intenção de cometer um crime público" após a formação verde e branca manifestar o desejo de contar, na final four da Allianz Cup, com Sporar e Nuno Mendes, que tiveram falsos positivos à Covid-19; Em seguida, com Miguel Braga a referir que os lisboetas foram "prejudicados" por um "erro de um laboratório, que já admitiu o erro"; agora, o diretor de comunicação portista reagiu à explicação dos rivais.





"Há testes que detetem mentirosos? Ou vai começar a crescer-lhes uma zaragatoa pelo nariz? Com que então o laboratório reconheceu o erro... que pândegos", disparou J. Marques no Twitter.