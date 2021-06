Francisco J. Marques volta a criticar governo com "Champions das escolas Dragon Force"

Francisco J. Marques voltou este sábado a atirar-se ao governo português face à presença de público na final da Champions League, que teve lugar no passado dia 29 de maio e que contou com mais de 16 mil pessoas nas bancadas do Estádio do Dragão, algo que este fim-de-semana não poderá reproduzir-se, num torneio das escolas Dragon Force que conta com a participação de 1600 crianças.





Há uma semana estiveram no Dragão mais de 16 mil adeptos a assistirem à final da Champions. Hoje (e amanhã) os pais destas crianças não puderam assistir à Champions das escolas Dragon Force. São 1600 crianças que participam sem familiares devido à insensatez do governo pic.twitter.com/h0tizYbhVv — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 5, 2021

