Francisco J. Marques volta ao Bessa: «Esta mentalidade pequena tem de acabar»

O jogo entre Boavista e FC Porto continua a dar que falar. Desta feita foi Francisco J. Marques quem abordou o dérbi portuense, apontado a existência de uma autêntica "batalha" e de muito pouco futebol."O Sérgio Conceição referiu-se, num tweet que fez, à batalha do Bessa e esse é o termo correto. Mais do que um jogo, foi uma batalha. Do início ao fim. Houve excessiva agressividade, à margem das leis, que contaram com a complacência de Hugo Miguel. Excessiva dureza, jogo sempre parado, sempre interrompido, muitas faltas que não foram devidamente sancionadas disciplinarmente. Houve lances que justificavam amarelo e foram marcadas faltas aos jogadores do FC Porto. Foi um jogo muito difícil muito por causa disso. O Boavista tentou que não houvesse jogo. Nos primeiros 15 minutos jogaram-se 5 minutos e 20 segundos. No total, foram 45 minutos e 27 segundos. Só se jogou uma parte", começou por dizer o dirigente azul e branco no programa Universo Porto - da Bancada, onde apelou, de seguida, a uma mudança drástica de paradigma."Esta mentalidade pequenina no futebol português tem de acabar. As equipas têm de procurar jogar futebol. Se há um lado que se compreende que a equipa que não é favorita tem de recorrer a outras armas, essas armas não podem ser o anti-jogo. Aqui a arbitragem tem um papel muito relevante. Tem de conseguir disciplinar o jogo. Como é possível o Ídris só ter visto cartão amarelo no final? Teve várias faltas para cartão. Se os árbitros tiverem uma atitude mais fiscalizadora sobre este tipo de entradas sucessivas que não são para ir à bola, mas para derrubar, o jogo não pode continuar assim e as equipas têm de mudar de estratégia", frisou.Segundo Francisco J. Marques, este tipo de jogo só desvaloriza o produto que é o futebol português. "O campeonato português é o campeonato europeu com menos tempo de jogo. Há muito tempo que é assim. Temos de proteger o espetáculo. Nos jogos do FC Porto isto tem sido muito evidente. As equipas para travaro FC Porto têm recorrido às faltas. Para o nosso campeonato se internacionalizar tem de proteger o espetáculo. 45 minutos de tempo útil num jogo é muito pouco", concluiu.