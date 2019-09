Francisco J. Marques: «Voltou a estratégia do ano passado, abriu a caça à arbitragem»

Francisco J. Marques apontou o dedo ao Benfica e ao que considera ser uma estratégia de "caça à arbitragem", a mesma que, na sua ótica, "fez um campeão na época passada". Para o diretor de comunicação do FC Porto, tudo começou com a vitória do FC Porto no Estádio da Luz.





"Desde que começou o campeonato e nós nem o começámos bem, o Benfica tinha um otimismo quase invulgar, apesar de o otimismo despropositado ser comum para aqueles lados. Logo a seguir, tiveram de resfriar o ímpeto por o FC Porto vencer na Luz. E qual foi o efeito que teve essa vitória? A abertura da caça à arbitragem. Desde aí, o Benfica tem feito mira aos árbitros do FC Porto. O Benfica está a replicar a estratégia da época passada, em que começou a repetir uma série de mentiras, dando a ideia de que lutava contra o hábito de as arbitragens os prejudicarem para depois. Na reta final do campeonato, as arbitragens lamentáveis criaram um campeão: Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Braga. Certamente achando que ia ser um passeio e que não ia precisar de recorrer a estas coisas, de repente teve um choque com a realidade. Perceram que o FC Porto ia ser adversário em todas as competições em que entra. Não vai ganhar todos os jogos, mas vai ter vontade de ganhar todos. E foi ganhar ao Estádio da Luz. Abriu a caça. Vamos ver qual vai ser o comportamento das autoridades do futebol porque o 'Lampiões diário' tenta coagir os árbitros para que no futuro o Benfica venha a beneficiar dos favores. Comportamento lamentável", criticou o diretor de comunicação azul e branco.