Frase de Costinha inspira Sérgio Oliveira

A remodelação do Olival fez surgir uma frase que saltou à vista dos jogadores do FC Porto, particularmente de Sérgio Oliveira. "No FC Porto, o grupo sempre esteve acima de qualquer individualidade", pode ler-se numa das paredes. Ora, o médio aprovou a mensagem e fez questão de a partilhar nas redes sociais, identificando até o próprio Costinha, autor da afirmação.