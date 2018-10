Fruto maduro de muito trabalho no laboratório

O FC Porto abriu o marcador na sequência de um livre trabalhado no Olival e, no momento de festejar o triunfo, Danilo Pereira não esqueceu o tempo passado no ‘laboratório’.

"É um parâmetro que trabalhamos bastante durante a semana. Esta combinação específica já a tentámos várias vezes e estamos felizes por termos conseguido", referiu o médio internacional português ao Porto Canal, na sequência de uma resposta na qual já tinha destacado a importância do golo no desenrolar do encontro: "Foi um jogo difícil. Eles são muito organizados, mas estivemos bem. Não consentimos grandes oportunidades e atacámos bem. Graças a uma combinação bem estudada conseguimos o 1-0 e aí o jogo abriu. Eles procuraram atacar a nossa baliza, mas estivemos bem."

Regozijando-se pelo facto de a equipa ter estado "bem defensivamente", não sofrendo golos, Danilo garantiu que os resultados de Sp. Braga e Benfica não estiveram na cabeça dos portitas: "Não tiveram nenhum peso. Tínhamos de ganhar, quaisquer que tivessem sido os resultados. Um somou um ponto e outro não. Temos de aproveitar estes deslizes."