Fucile para Moutinho: «No Sporting perdeste sempre; esta é a primeira vez que estás a ganhar»

A mudança de João Moutinho do Sporting para o FC Porto deu muito que falar a nível nacional, mas não só, tendo até chegado ao balneário dos dragões. Aí, era Fucile quem 'picava' o médio, com uma provocação a envolver os leões e a mudança para os azuis e brancos.





"Costumava brincar com o João. Dizia-lhe sempre: 'João, jogaste no Sporting, perdeste sempre. Esta é a primeira vez que estás a ganhar algo'. Ele ficava muito chateado. Ele era engraçadíssimo", lembrou, em jeito de brincadeira, no programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV.