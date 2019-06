Fulham servirá de exame no estágio algarvio

Ainda que não se saibam as datas, já é certo que o FC Porto vai voltar a realizar no Algarve o seu estágio de pré-época. E será durante esse período que os dragões vão medir forças com o Fulham, numa novidade avançada ontem pelo emblema inglês no seu site oficial. O encontro, que será aberto ao público, está agendado para o dia 16 de julho, no Estádio Municipal de Albufeira, a partir das 20h30.

Além desta partida, o grupo às ordens de Sérgio Conceição já tem agendada a participação num torneio quadrangular com Bétis, Getafe e Portimonense, entre 18 e 21 de julho, no estádio dos algarvios.