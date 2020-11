Cortejo fúnebre de Reinaldo Teles passará no Dragão

O funeral de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto que faleceu na passada quarta-feira, vítima de Covid-19, irá realizar-se esta sexta-feira, pelas 11 horas, na Igreja do Bonfim. A informação foi divulgada pelo clube, numa nota na qual pode ler-se que a cerimónia será exclusiva à família.





Depois, de acordo com os dragões, o carro fúnebre seguirá para o Estádio do Dragão, onde será cumprido "um minuto de silêncio em homenagem ao adepto, associado, atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador com mais de meio século de ligação ao emblema portista".Posteriormente, far-se-á o trajeto até ao Cemitério do Prado do Repouso, onde ficará sepultado oh histórico dirigente dos azuis e brancos.