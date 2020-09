«Futebol não é só polémica»: Sérgio Conceição entra em direto em programa de TV

Sérgio Conceição entrou em direto, via telefone, no programa 'Futebol Total', do canal 11, para elogiar Rui Jorge, o selecionador de sub-21 que estava a ser entrevistado, bem como o painel de comentadores. "Um painel fantástico", disse o técnico do FC Porto.





"O Rui Jorge é um treinador muito atento ao que se passa nos diferentes clubes, aos jogadores que são convocados e aos que estão com possibilidades de o ser. É um prazer ouvi-lo, ter convidados desses dá um crédito incrível", referiu.E a finalizar, explicou: "Muitas vezes as pessoas que estão em casa precisam de perceber o que é o verdadeiro futebol. O futebol também é polémica, mas não é só polémica. O mais importante é o futebol jogado e quem está aí percebe o que estou a dizer."