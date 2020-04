Futre: «Fui campeão europeu e a primeira coisa que o meu pai disse foi para treinar a definição»

Paulo Futre esteve perto de assinar um golo de antologia, na final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, mas não conseguiu fazê-lo porque não conseguiu dar o melhor desfecho ao lance.





Uma perdida que não condicionou, ainda assim, a conquista final por parte do FC Porto, mas que lhe valeu uma 'reprimenda' do pai, que, já no aeroporto, o chamou à parte e o corrigiu."Ficámos na história com o grande Artur Jorge. Vi o feito enorme que tínhamos feito a nível mundial quando cheguei a Espanha. Um mês e meio depois da conquista do FC Porto, falavam no campeão da Europa. Vi que o feito foi mundial. Sem dúvida alguma. Aquele momento foi incrível, foi único e fico sempre com esta frase do meu pai. Quando chego ao aeroporto, o meu pai dá-me um abraço e diz-me. Uma jogada de génio, mas a definição é de jogador de distrital. 'Eu não te digo sempre mais para treinares a definição?'. E eu tinha acabado de ser campeão da Europa", lembrou.