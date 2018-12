Futre ofereceu-se para dar lições de 'portunhol' a Casillas e o guarda-redes já respondeu

Querido @IkerCasillas: eu soy el único licenciado oficial em portuñol. te posso dar algumas clases amigo, lo mio sim que es um master PS: que bem te sienta el azul e branco do @FCPorto https://t.co/DbffJhBNZ7 — Paulo Futre (@PauloFutre) 13 de dezembro de 2018

te aseguro querido Paulo, que entiendo y hablo muy bien portugués pero delante de las cámaras me da mucha vergüenza!! Aun así, me alegro que la gente se ría conmigo!! El humor, es necesario!! Gracias!!! Força @FCPorto !!! https://t.co/zznZiVLKgj — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de dezembro de 2018

Iker Casillas esforçou-se por falar em português depois do jogo na Turquia, onde o, na Liga dos Campeões, e Paulo Futre reparou na qualidade do 'portunhol' do guarda-redes dos dragões."Querido Iker Casillas, eu sou o único licenciado oficialmente em 'portunhol'. Posso dar-te algumas aulas amigo, que eu tenho um mestrado. PS: Que bem te assenta o azul e branco do FC Porto", escreveu o antigo jogador no Twitter.O guarda-redes, que esta sexta-feira, não tardou a responder: "Asseguro-te querido Paulo que entendo e falo muito bem português, mas diante das câmeras fico com muita vergonha!! Ainda assim, alegro-me que se riam comigo. O humor é necessário. Obrigado! Força FC Porto!!!"