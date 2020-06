Gabriel Brás e Marco Cruz assinam contrato profissional com o FC Porto

O FC Porto anunciou que assinou contrato profissional com Gabriel Brás, central de 16 anos, e com Marco Cruz, lateral-esquerdo da mesma idade, que atuam na equipa sub-17 dos dragões.



? Gabriel Brás e Marco Cruz, defesas da equipa de Sub-17, assinaram contratos profissionais e prolongaram os respetivos vínculos até 30 de junho de 2023#FCPorto #FCPortoSub17 #Sub17 pic.twitter.com/NXwuxMDi2T — FC Porto (@FCPorto) June 2, 2020

Os jovens mostraram-se radiantes com a confiança que a direção dos azuis e brancos depositou em ambos. ""É um orgulho e uma responsabilidade, porque sei aquilo que tenho de fazer para mostrar que mereço esta recompensa", salientou Gabriel Brás em declarações ao site do clube."Sinto que hoje concretizei um sonho e espero poder concretizar mais sonhos no clube que amo", destacou Marco Cruz.