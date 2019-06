Galatasaray junta-se à luta por Brahimi

Depois do Fenerbahçe, ontem foi a vez de o Galatasaray ser apontado como um dos possíveis destinos de Yacine Brahimi. Segundo noticiou o portal FutbolArena.com, a equipa orientada por Fatih Terim também pisca o olho à possibilidade de contratar o argelino, em final de contrato com os azuis e brancos. Brahimi encontra-se a gozar férias no Dubai, tendo visitado o zoo particular do multimilionário Saif Ahmed Belhasa, ao qual, diga-se, não são conhecidos investimentos no mundo do futebol.