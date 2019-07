Galatasaray vai insistir num empréstimo de Aboubakar

O Galatasaray não desiste da contratação de Aboubakar e, de acordo com informações com origem na Turquia, o emblema de Istambul irá fazer chegar ao Estádio do Dragão uma proposta de empréstimo pelo ponta-de-lança, condimentada por contrapartidas financeiras que pretendem convencer o FC Porto a libertá-lo no imediato.

Esta é uma insistência que dificilmente terá final feliz para o Galatasaray, uma vez que a saída do camaronês, de 27 anos, não está nos planos da SAD. Em primeiro lugar, porque Aboubakar é uma peça importante no elenco às ordens de Sérgio Conceição – apresenta-se ao serviço na segunda-feira –, cuja continuidade é ainda mais importante pelo facto de os demais avançados-centro, Marega e Soares, estarem neste momento mais valorizados do que o companheiro. Depois, porque o FC Porto investiu cerca de 5 milhões de euros na última renovação contratual do camaronês, investimento que será dificilmente recuperável através de uma cedência temporária.