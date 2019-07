Gatito Fernández sondado

Gatito Fernández, guarda-redes internacional paraguaio, que brilhou na Copa América, contou à comunicação social do seu país que o seu representante, Reinaldo Pitta, recebeu uma sondagem da parte do FC Porto.

O guardião alinha no Brasil há cinco anos, defendendo hoje as cores do Botafogo. "O meu empresário já comentou comigo que há uma sondagem, que está a conversar com algumas pessoas do FC Porto, mas até ao momento não chegou nada oficial. Nem a mim, nem ao Botafogo", revelou Fernández à rádio Deportes Uno 650.

O jogador, já com 31 anos, foi eleito melhor em campo nas quatro partidas disputadas pelo Paraguai na Copa América, frente a Qatar, Argentina, Colômbia e Brasil. No seu percurso, Gatito conta com uma breve passagem pela Europa, em 2012, quando, na altura, fez 13 jogos pelo Utrecht.