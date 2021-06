Gattuso está com pressa por Sérgio Oliveira

O desejo viola de contratar Sérgio Oliveira, ao FC Porto, antes do arranque de Portugal no Euro’2020 não se concretizou. Porém, o negócio ganhou um novo impulsionador: Gennaro Gattuso. Segundo o jornalista da Sky Sports transalpina, Marco Dell’Olio, o treinador da Fiorentina está a pressionar a concretização do negócio, pois tem pressa em saber se pode contar com o médio, tal como com o avançado do Valencia, Gonçalo Guedes.