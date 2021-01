Gelo de Famalicão não fez esquecer “lamaçal” do Nacional-Sporting

A tempestade que se abateu sobre a Madeira na semana passada adiou o jogo entre Nacional e Sporting, da Liga NOS, para o mesmo dia da visita do FC Porto a Famalicão, na última sexta-feira. Apesar da diferença de apenas três horas entre os jogos, Sérgio Conceição espreitou o duelo entre o rival leonino e o seu próximo adversário... E houve um pormenor que se evidenciou. “Com este tempo, no estado em que o terreno estava, não é fácil. Hoje também vi outro jogo em que o relvado era um lamaçal incrível. Temos de nos adaptar, mas não é o melhor para a espetacularidade do jogo”, referiu o técnico após o final da sua partida, em referência ao duelo que teve lugar no Estádio do Nacional. Sempre atento a todos os detalhes de cada compromisso, em comunhão com a sua equipa técnica, Sérgio Conceição não descurará o impacto das condicionantes para o embate de amanhã.