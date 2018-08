O FC Porto intrometeu-se na corrida por Favilli, mas não deverá conseguir desviar o italiano do Génova. De acordo com o que foi veiculado ontem pela Sky, de Itália, o avançado da Juventus vai mesmo seguir por empréstimo para o emblema genovês, concretizando-se assim um negócio que estava já alinhavado há algumas semanas.Os dragões procuram uma nova solução para o ataque e o jovem, de 21 anos, motivou contactos exploratórios do FC Porto. Tal como o empresário do avançado, Donato Di Campli, adiantou ao nosso jornal, ontem realizou-se uma reunião importante para discutir o futuro de Favilli. O agente manteve-se incontactável até ao fecho desta edição, mas, tendo em conta o que anunciou a imprensa transalpina, o destino do avançado deverá ser mesmo o Génova.Pelos detalhes que foram adiantados sobre o negócio, é fácil perceber que o ‘desvio’ de Favilli nunca seria fácil de concretizar: só pelo empréstimo, o Génova vai pagar 5 milhões de euros, ficando com uma opção de compra de 7 milhões. Para recuperar o jogador no final da primeira época, a Juventus pagará 16 milhões de euros; se for a partir da segunda temporada, a fasquia passa para os 24 milhões de euros...