Giuseppe Pezzella terá sido observado

O site Tuttomercatoweb noticiou durante o dia de ontem que o FC Porto observou o lateral-esquerdo Giuseppe Pezzella e terá até feito uma sondagem para saber as condições para contratar o italiano, de 23 anos, que joga no Parma, clube recentemente despromovido à Serie B. No entanto, o mesmo artigo revelou que não houve contacto direto entre os clubes.