GNR e PSP negam queixa de Vasco Santos

O Comando Territorial da GNR e Comando Metropolitano da PSP, do Porto, desconhecem qualquer queixa de Vasco Santos (VAR no jogo com o Rio Ave), sobre uma hipotética espera em sua casa por parte de adeptos, na noite de anteontem.





A informação circulou nas redes sociais, inclusive de César Boaventura, e foi transmitida por comentadores televisivos afetos ao Benfica. Os Super Dragões falaram em cartilha encarnada e Vasco Santos, diga-se, pernoitou em Lisboa...