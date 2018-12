GNR recuperou objetos roubados a jogadores do Schalke 04

A GNR recuperou objetos, entre eles camisolas do FC Porto, que tinham sido roubados a jogadores do Schalke 04, por altura da passagem dos alemães pela Invicta para enfrentar o FC Porto na 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Segundo o comunicado do Comando Territorial do Porto, foram identificados três homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, por furto de bagagens. A operação, que culminou com o cumprimento de 16 mandados de buscas, conseguiu recuperar três camisolas oferecidas por jogadores do FC Porto aos alemães, duas camisolas e uns calções de jogadores do Schalke 04 e várias peças em ouro.

Os roubos terão tido lugar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A investigação teve início na sequência de uma denúncia feita pelo próprio emblema alemão.