«Golo de Uribe reduziu uma injustiça gigante em fase de projeto à condição de um mal menor»

O FC Porto empatou na Luz com o Benfica (1-1) e os azuis e brancos falam mesmo em "injustiça gigante em fase de projeto".





"Um belíssimo golo de Matheus Uribe, a fechar um trabalho igualmente brilhante de João Mário, reduziu uma injustiça gigante em fase de projeto à condição de um mal menor. Da Luz, onde o FC Porto foi efetivamente melhor do que o adversário, como demonstram de forma avassaladora os dados estatísticos do jogo, a equipa de Sérgio Conceição regressou com um empate (1-1) e com o acesso direto à Liga dos Campeões mais próximo, mas ainda não garantido", pode ler-se no 'Dragões Diário' desta sexta-feira.E prosseguem: "A superioridade do FC Porto foi tão óbvia que Vítor Bruno detetou 'uma equipa mais forte do que a outra durante praticamente oitenta minutos', dispensando-se do preciosismo e redundância de a identificar. Inspirado pela capacidade de resposta à adversidade, o treinador que substituiu Sérgio Conceição no espaço de flash-interview voltou a falar em 'jogadores enormes' e com 'fibra', duas características que servem também de razão para 'lutar até ao fim'.