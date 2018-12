Golos contam no ciclo de vitórias

As badaladas 14 vitórias consecutivas do FC Porto, que hoje podem chegar às 15 e, com isso, igualar o recorde do clube que pertence aos dragões orientados por Artur Jorge em 1984/85, significam também que, em todos esses jogos, a equipa marcou pelo menos um golo. A regularidade de faturação do atual ciclo vitorioso é já também o melhor da era Sérgio Conceição e para se encontrar uma sequência maior é necessário recuar até à época de estreia de Julen Lopetegui ao leme dos azuis e brancos.

Em 2014/15, entre o final de janeiro e abril de 2015, o FC Porto marcou em 17 jogos consecutivos. A aptidão ofensiva valeu vários triunfos à equipa, mais propriamente 13, mas não de forma ininterrupta. Pelo meio, os portistas empataram com o Basileia (1-1), para a Liga dos Campeões, e diante do Nacional (1-1), a contar para a Liga NOS, perdendo com o Marítimo (2-1) em jogo referente à Allianz Cup e em Munique, por 1-6, às mãos do Bayern, na Champions. O ciclo terminaria com uma igualdade sem golos, no Estádio da Luz, na 30ª jornada do campeonato nacional.