Gonçalo Brandão reforça FC Porto B

Gonçalo Brandão foi oficializado como reforço do FC Porto B, esta sexta-feira, e assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas. O experiente defesa-central, de 32 anos, regressa a Portugal para assumir um papel fundamental numa estratégia delineada pelos azuis e brancos, que pretendiam contar com um nome com maior rotação para ajudar no crescimento dos jogadores mais jovens.





Formado no Belenenses e com passagens pelo Charlton, Cesena, Parma, Siena, Cluj, Estoril e Lausanne, Gonçalo Brandão conta com uma larga experiência dentro e fora de portas, pressuposto que levou os dragões a avançar para a sua contratação, isto já depois dos nomes de Ricardo Costa e João Afonso terem sido colocados na rota azul e branca.Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central assumiu estar feliz por chegar ao Dragão e deixou uma promessa. "Estou muito feliz. É um orgulho enorme poder assinar um contrato com o FC Porto e ter a oportunidade de representar este grande clube", referindo, garantindo contribuir no processo de formação dos mais novos: "É com esse espírito que venho para aqui, para ajudar os mais jovens a crescerem e, juntamente com a qualidade que eles têm, conseguir vencer. Quem veste esta camisola tem sempre a obrigação de ganhar, seja em que escalão for."