Governo quer consequências após caso de racismo

O Governo português pronunciou-se sobre o caso que envolveu o maliano Marega em Guimarães através de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Tomada de posição a repudiar o episódio com a promessa de uma reação enérgica.

"O que aconteceu é absolutamente intolerável e inaceitável. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) está desde já a trabalhar em articulação com as autoridades policiais e desportivas no sentido de identificar e punir exemplarmente os responsáveis deste triste episódio que enche de vergonha todos quantos lutam por uma sociedade mais tolerante. Os agentes desportivos e os seus dirigentes, além do repúdio, têm de atuar de forma a que isto não se repita", vincou João Paulo Rebelo.