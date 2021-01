Grémio avisa o FC Porto: «Se desejam tanto o Pepê, paguem o preço»

Romildo Bolzan Jr., presidente do Grémio de Porto Alegre, desafiou a SAD do FC Porto a avançar com uma proposta concreta por Pepê, passando assim das palavras aos atos. O dirigente do clube brasileiro estabeleceu os 15 milhões de euros como a fasquia mínima para libertar o extremo.





"Sei mais da vida do Pepê pela imprensa portuguesa. Se desejam tanto o Pepê, paguem o preço. [15 milhões de euros] É um bom valor, minimamente", referiu Romildo, em declarações à Rádio Grenal.O FC Porto está há muito interessado em Pepê, jogador do agrado do técnico Sérgio Conceição, mas os responsáveis do Grémio continuam a aguardar por uma oferta oficial. Ainda assim, o clube brasileiro já fez saber que não deixa sair o jogador até ao final deste mês, pretendendo mantê-lo até à decisão da Copa do Brasil e do Brasileirão, em fevereiro. Dessa forma, o mais provável é que Pepê só possa rumar ao Dragão em julho.