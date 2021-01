Grémio tenta segurar Pepê

Os adeptos do Grémio têm feito pressão para que Pepê não saia do emblema gaúcho e Claudio Oderich, vice-presidente do clube, voltou a abordar publicamente o tema para, uma vez mais, garantir que, à partida, nenhum jogador sairá até à final da Taça do Brasil.

“Quero dizer aos adeptos que muito dificilmente perderemos algum atleta para a final. Não passa pela cabeça do Grémio vender jogadores nesta janela”, disse à Rádio Grenal, lembrando que “nenhum clube precisa de falar com o Grémio, basta depositar o valor da cláusula na federação [150 milhões de euros]”.

Entretanto, o lateral João Pedro deverá continuar cedido ao Bahia até final de fevereiro, isto segundo a imprensa local.