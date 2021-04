Grujic: «Ainda temos as nossas possibilidades»

Marko Grujic marcou o terceiro golo da vitória (3-2) do FC Porto sobre o Famalicão, salientando a importância do triunfo pelo momento decisivo da temporada.





"Estou muito feliz pela vitória e pelo golo. Esta vitória era muito importante depois do empate com o Moreirense. Não foi um jogo sem erros da nossa parte, mas conseguimos os três pontos. Não é nunca bom quando se perde pontos, mas sabemos que tudo é possível ainda. Ainda temos as nossas possibilidades e vamos continuar com este espírito", destacou o médio ao Porto Canal.